Beeld & Geluid haalt kort na lancering programma's uit Schatkamer

Enkele programma's en afleveringen zijn kort na de lancering van het nieuwe onlineplatform De Schatkamer van Beeld & Geluid alweer offline gehaald. Het gaat onder meer om het satirische programma Dit Was Het Nieuws, bevestigen Beeld & Geluid en producent Angel's TV Producties aan het ANP.

Volgens de producent leent een programma als Dit Was Het Nieuws zich helemaal niet voor De Schatkamer omdat veel grappen van jaren terug nu mogelijk slecht zouden vallen. "Dat kan reputatieschade opleveren voor ons team, aangezien vroeger heel veel dingen wel konden en die nu niet meer kunnen. En dingen kunnen uit z'n verband worden gerukt als er nu een stukje uit wordt gehaald."

Daarnaast waren de rechten met de oorspronkelijke Britse makers niet geregeld en ook niet met het gebruikte fotomateriaal. Ook de gasten hebben vaak geen toestemming gegeven voor extra verspreiding, somt de zegsvrouw op. Ze vindt het "heel vervelend" dat de producent vooraf niet gevraagd is of Dit Was Het Nieuws in De Schatkamer mag. "Dit programma leent zich daar gewoon niet voor."

Goede reden

Welke andere programma's of afleveringen uit de databank zijn gehaald, weet de woordvoerder van Beeld & Geluid niet. Het gaat volgens haar om een paar titels omdat mensen zich hebben gemeld "met een goede reden", bijvoorbeeld een rechtenkwestie.

De Schatkamer is een onlinearchief dat gratis toegang biedt aan meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's. Het platform ging dinsdag online. Sindsdien zijn al meer dan 400.000 unieke bezoekers langs geweest.