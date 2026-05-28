Axios: Iran en VS bijna akkoord over verlenging bestand

WASHINGTON (ANP) - Onderhandelaars van Iran en de Verenigde Staten zijn het eens over een verlenging van het bestand en het starten van onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran, meldt Axios op basis van Amerikaanse bronnen. Volgens de nieuwssite moet het akkoord nog wel worden ondertekend door zowel de Amerikaanse president Donald Trump als de Iraanse leiders.

Woensdag zeiden Iraanse media een akkoord in handen te hebben, wat de VS ontkenden. Daarin stond dat Iran de Straat van Hormuz zou openen in ruil voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen. Net als bij het akkoord waar Axios over bericht, zou binnen een periode van zestig dagen verder moeten worden onderhandeld om zo tot een permanent akkoord te komen.

Volgens Axios heeft Trump gevraagd om er een paar dagen over na te denken. De nieuwssite wijst ook op het feit dat het er al een paar keer op leek dat er bijna een akkoord was, maar dat dit uiteindelijk niet lukte. Woensdagnacht voerden de twee landen opnieuw aanvallen uit.