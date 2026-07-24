Beelen kijkt uit naar terugkeer naar 'ex' Radio Veronica

Giel Beelen vindt het leuk dat hij met zijn tijdelijke overstap naar Radio Veronica "weer even bij een ex" kan zijn. De radiomaker vervangt de komende weken Marisa Heutink, met wie hij jarenlang een relatie had, terwijl zij op vakantie is.

De 49-jarige radio-dj liet in de radiouitzending van vrijdagmiddag weten het "een eer en genoegen" te vinden om Heutink te vervangen. "En ik vind het ook leuk om weer even bij een ex te zijn", grapte hij. Waarop Heutink antwoordde met: "Veronica of mij?", waarna de twee moesten lachen. "Ik heb drie jaar bij Veronica gewerkt", verduidelijkte Beelen snel. De radiodj en Heutink hadden acht jaar een relatie. In 2008 maakten zij bekend uit elkaar te gaan.

In een verklaring liet hij eerder op de dag weten ernaar uit te kijken om terug te keren naar het "vertrouwde nest". "Ik heb er zin in om de komende weken de stoel van Marisa warm te houden", aldus Beelen. De radiodj is vanaf maandag 27 juli een aantal weken te horen.