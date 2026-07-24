Letizia draagt Adolfo Domínguez bij bezoek aan jarig modehuis

Koningin Letizia van Spanje heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan het Spaanse modehuis Adolfo Domínguez. Voor het bezoek in San Cibrao das Viñas droeg de koningin ook een jurk van het label, dat als een van haar favorieten geldt.

Het bezoek aan het modehuis vond plaats ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan ervan. Op foto's van het bezoek is te zien dat de koningin door het hoofdkantoor is rondgeleid door modeontwerper Adolfo Domínguez zelf, tevens de oprichter van het modehuis.

Letizia droeg tijdens haar bezoek een katoenen jurk met plooien en print, die momenteel ook op de website van het merk te koop is. De jurk is zelfs met de helft afgeprijsd. Volgens de lifestyleredactie van de Spaanse krant La Razón droeg Letizia deze week al tweemaal eerder een kledingstuk van Adolfo Domínguez: eenmaal tijdens het bezoek aan de WK-finale in de Verenigde Staten en later tijdens de ontvangst van de nationale ploeg op het paleis.