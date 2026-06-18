Bekende dj's in nieuw zomerprogramma radiostation SLAM!

Radiostation SLAM! lanceert deze maand het nieuwe zomerprogramma SLAM! Sunsets, waarin bekende dj's uit binnen- en buitenland dj-sets van een uur draaien. Het gaat om onder anderen Armin van Buuren, Sunnery James & Ryan Marciano, Eric Prydz en Franky Rizardo.

Op de line-up staan ook verschillende buitenlandse acts zoals Purple Disco Machine, Claptone en John Summit. Naast de bekende Nederlandse en internationale dj's staan ook veelbelovende nieuwkomers op de line-up.

De dj-sets zullen volgens de radiozender van 21 juni tot en met 27 augustus elke zondag tot en met donderdag te horen zijn van 20.00 tot 22.00 uur. Voor het concept worden de dj-sets op verschillende locaties in Nederland vastgelegd. Er wordt afgetrapt met een speciale liveset met uitzicht vanaf de rooftopbar van de WTC-toren in Amsterdam.