Minderjarige aangehouden in zaak dode man en vrouw in Meerstad

MEERSTAD (ANP) - De politie heeft donderdag een minderjarige aangehouden omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van twee personen. Zij werden in de nacht van woensdag op donderdag dood aangetroffen in een woning aan de Meerhoven in Meerstad (Groningen). De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven zijn gekomen.

De twee doden waren een man en een vrouw uit Meerstad, beiden 53 jaar oud. De verdachte, van wie de leeftijd niet is bekendgemaakt, komt eveneens uit Meerstad. Over de relatie tussen de verdachte en de slachtoffers zijn geen mededelingen gedaan.

De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat deze persoon alleen contact mag hebben met een advocaat.