Bekende Nederlanders roemen humor overleden Paulien Cornelisse

Veel bekende Nederlanders reageren woensdag geschrokken op het overlijden van Paulien Cornelisse. Velen roemen op sociale media haar boeken en humor. De schrijfster en cabaretière overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Schrijver en taalkundige Wim Daniëls zegt op X "taal was, zeg maar, echt haar ding", verwijzend naar Cornelisses bestseller. "En dat had die taal nog heel lang moeten blijven, want ze was er nog lang niet over uitverteld. En velen hadden er - vooral uit haar mond, uit haar pen - ook nog graag alles over vernomen."

"Wat was Paulien een ontzettend origineel, slim en grappig mens!", schrijft collega-cabaretier Peter Pannekoek. Jochem Myjer noemt het nieuws een "fuckzooi". "Wat verdrietig. Wat een fijne lieve collega. Sterkte aan haar dierbaren!"

Wie is de Mol?

Kees Tol koestert de herinneringen aan hun gezamenlijke Wie is de Mol?-seizoen. "Het mooie avontuur wat we samen hebben beleefd, zal ik nooit meer vergeten", zegt hij. In het dertiende seizoen van het succesprogramma ontmaskerde Cornelisse Tol als de mol.

Collega-schrijfster Daphne Deckers bedankt Cornelisse "voor je grappige, originele en altijd rake liefde voor de Nederlandse taal".