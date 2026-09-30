Máxima krijgt borduurpakket van bewoners zorgcentrum op Urk

Koningin Máxima heeft tijdens een bezoek aan zorgcentrum Baron van Ghentlaan in Urk een borduurpakket cadeau gekregen. "Een heel gaaf cadeau", zei ze enthousiast toen een van de bewoners haar het pakket aanbood. Máxima vertelde dat borduren een van haar "kleine hobby's" is. In het verzorgingshuis, waar onder anderen dementerenden wonen, sprak de koningin met bewoners en medewerkers.

Toen Máxima woensdagmiddag binnenkwam, ontmoette ze ouderen die aan tafels met diverse activiteiten bezig waren, zoals knutselen en schilderen. Ze vroeg hen onder meer hoe vaak ze er samenkomen. Elke woensdagmiddag was het antwoord daarop. Een van de bewoners complimenteerde haar met hoe ze eruitzag. "Ik heb mijn best gedaan voor Urk", zei de koningin lachend.

Vervolgens ging ze aan tafel voor een gesprek met enkele bewoners en medewerkers. Locatiemanager Hilda ten Napel vertelde dat er plek is voor 43 mensen die zorg nodig hebben en dat er appartementen zijn waar hun partners kunnen wonen. Een ouder echtpaar, dat zestig jaar getrouwd is, zat ook aan tafel en deelde zijn ervaringen. De vrouw vertelde over de overstap naar de zorglocatie, waar haar man woont. Zelf woont ze in een nabijgelegen appartement en neemt ze deel aan de activiteiten.

Leukste activiteit

Toen de tijd begon te dringen, gaf Máxima aan dat ze nog graag twee andere bewoners het woord wilde geven. Zij bleken het spannend te vinden, waardoor ze het bij één vraag hield: "Wat vindt u de leukste activiteit?" "Dat ik bij haar aan de tafel mag zitten", antwoordde een oudere dame, verwijzend naar de koningin. Daarna nam Máxima afscheid van het gezelschap en vertrok ze naar de volgende locatie.

Máxima was in Urk voor een bezoek aan diverse locaties, zoals een jongerencafé en een kerk. Thema's als ondernemerschap, geloof en toekomstperspectief voor jongeren stonden daarbij centraal.