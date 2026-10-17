Bekende Nederlanders rouwen om overlijden Maarten Spanjer

Bekende Nederlanders hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van acteur en schrijver Maarten Spanjer. Danny de Munk heeft het op Instagram over "Lieve Maarten" en schrijft bij een oude foto van de twee samen: "Rust zacht". Spanjer, bekend van Spetters en Taxi, overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag op 73-jarige leeftijd.

"Ach lieve Maarten ik sprak je laatst nog op je favoriete terras en dat was een aangenaam weerzien", deelt stylist Maik de Boer. Hij wenst de nabestaanden "sterkte en kracht". "Dag lieve Maarten", schrijft tattoo-icoon Louise Schiffmacher op Instagram. "Wat hebben we door decennia heen met je gelachen. We gaan je missen…", deelt ze bij een foto van Spanjer samen met haar man Henk Schiffmacher.

Volgens Erik van Muiswinkel is Amsterdam "iets minder leuk geworden". Dat deelt hij in een verklaring aan RTL Boulevard. "Maarten was een hele speciale Amsterdammer. Hij was een bijzonder goede schrijver."