Ella Langley viert jubileum van hit Choosin' Texas: dankbaar

Ella Langley viert zaterdag dat haar nummer Choosin' Texas een jaar geleden uitkwam. "Ik blijf versteld staan van wat dit nummer allemaal teweeg heeft gebracht en hoeveel jullie er nog steeds van houden", schrijft ze op Instagram bij een video vanuit de muziekstudio tijdens de opnames van het nummer.

De 27-jarige zangeres vestigde met het countrynummer een record in de Billboard Hot 100, de belangrijkste Amerikaanse hitlijst, met 24 weken op de eerste plek. Ze ontroonde All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey met de meeste weken bovenaan. "Jullie zullen nooit weten hoeveel dit voor mij betekent, en voor iedereen die heeft meegewerkt om dit nummer tot leven te brengen", vervolgt ze het bericht.

"Dankbaar is zacht uitgedrukt. Op 365 dagen vol waanzin!", sluit Langley af. In Nederland is het nummer de afgelopen weken aan een opmars bezig in de Single Top 100. Choosin' Texas staat nu op de veertiende plek in de lijst.