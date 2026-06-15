Bekende Nederlanders staan stil bij overlijden Wim T. Schippers

Verschillende bekende Nederlanders staan maandag op sociale media stil bij het overlijden van Wim T. Schippers. De programmamaker, acteur, schrijver, presentator en kunstenaar wordt onder andere bedankt voor de indruk die hij gedurende zijn omvangrijke carrière heeft achtergelaten. Schippers overleed woensdag op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam, maakte zijn stichting maandag bekend.

"Eén van mijn absolute jeugdhelden is niet meer", schrijft fotograaf William Rutten bij een foto van hen samen. "Rust zacht Wim T. Schippers en dank voor al dat moois dat je gemaakt hebt."

Radiomaker Gerard Ekdom laat weten dat hij opgroeide met de stem van Schippers. "Ronflonflon was baanbrekende, unieke radio", schrijft hij op Instagram. "Een groot kunstenaar is niet meer."

Pepijn Lanen, beter bekend als Faberyayo, herdenkt Schippers met een foto uit het programma We zijn weer thuis, waarin hij hem eert met de woorden "Rip de Goat". Ook Francis van Broekhuizen deelt een kort eerbetoon aan de veelzijdige mediamaker. "Zo jammer weer!!!", schrijft ze bij een bericht waarin zijn overlijden wordt gemeld.

Schippers maakte deel uit van de meest invloedrijke figuren van het land. Hij verwierf onder meer bekendheid als stemacteur van Ernie, Graaf Tel en Kermit de Kikker. Als programmamaker werkte hij bij de VPRO aan verschillende televisieprogramma's, waaronder Hoepla, De Fred Haché Show en We zijn weer thuis.