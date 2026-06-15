VPRO geschokt door overlijden Schippers

De VPRO is geschokt door het overlijden van "grote vriend, geliefde collega, ontregelaar en icoon" Wim T. Schippers. Dat laat een woordvoerder weten in een verklaring aan het ANP. Maandag werd door zijn stichting bekendgemaakt dat de programmamaker, acteur, schrijver, presentator en kunstenaar onlangs op 83-jarige leeftijd is overleden.

De omroep, waarvoor Schippers jarenlang actief was, betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden van de tv-maker. Sarah Sylbing, hoofdredacteur van de VPRO, laat in een reactie weten dat wat Schippers voor de omroep heeft betekend, onbeschrijfelijk is. "Het is veel meer dan zijn geestige, hoogst originele en absurdistische oeuvre dat hij in al die jaren op radio en tv bij ons maakte. Het is een wijze van kijken, scheppen en schoppen waar wij tot op de dag van vandaag een voorbeeld aan proberen te nemen."

Volgens Sylbing rommelde Schippers aan het beeld, de taal, de structuur en alle andere conventies. "Alles moest anders. Hij wilde de mensen dingen voorzetten waar ze niet van gediend waren om ze te ontregelen en anders naar de dingen te laten kijken."

De drol

Schippers' kunstwerk Stationnement Gênant, de 4 meter hoge drol in de tuin van de VPRO op het Media Park in Hilversum, is volgens haar een dagelijkse herinnering dat "kunst in alle vormen komt en wij onszelf niet al te serieus moeten nemen."

Als programmamaker werkte Schippers bij de VPRO aan verschillende televisieprogramma's, waaronder Hoepla, De Fred Haché Show en We zijn weer thuis.