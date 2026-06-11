Ook bij veel bekende Nederlanders mag donderdag de vlag uit. Kinderen van onder anderen Chantal Janzen, Claudia de Breij, Kees van der Spek, Jan Smit en Martijn Krabbé hebben gehoord dat zij hun middelbareschooldiploma hebben gehaald, delen hun beroemde ouders op sociale media.

"Och och och mensen, zo blij voor 'm", schrijft Janzen over haar zoon James. "Z'n moeder is in die wachttijd vandaag 10 jaar ouder geworden, maar goedddd, het was 't waard!", vervolgt ze. Bij De Breij heeft zoon Bing zijn diploma binnen. "Onze allerleukste allerliefste allerslimste oudste zoon is geslaagd voor het vwo!!! ZO TROTS", schrijft de cabaretière.

In huize Van der Spek gaat de vlag dit jaar voor het laatst uit, nu ook zijn jongste zoon is geslaagd, schrijft de misdaadreporter. "Onze lieve kleine Sil als laatste van de vier zonen nu ook al van de middelbare school! Geslaagd voor de havo", deelt hij. Jan Smit is ook blij dat Emma haar diploma heeft. "Zo ongelooflijk trots!", meldt de zanger. Martijn Krabbé feliciteert zijn jongste zoon onder een foto van Achilles met een vlag en een tas.

Chico, de zoon van Birgit Schuurman en Arne Toonen, heeft zijn papiertje ook binnen, schrijft zijn moeder. "Zo waanzinnig trots op Chico! Niks achter zijn broek aan hoeven zitten, alles op eigen wilskracht. Die school achter zich laten, die voelde als een gevangenis voor hem. Deze gast is destined for greatness", deelt ze onder meer.