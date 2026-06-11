De Noorse kroonprins Haakon miste zijn vrouw Mette-Marit donderdag bij de viering van het 25-jarig bestaan van de stichting van het Noorse kroonprinselijk paar, dat zich inzet voor betere kansen voor jongeren. "Ik wil graag de groeten overbrengen van de kroonprinses. Zij is degene die hier vandaag echt gemist wordt", zei Haakon in zijn toespraak.

Volgens de kroonprins had Mette-Marit graag bij de viering willen zijn. "Ze is ziek, dus dat lukt vandaag helaas niet, maar ze hoort er net zo goed bij als ik en jullie allemaal. Dus ze is in gedachten bij ons nu we hier samengekomen zijn", sprak hij. De Noorse kroonprinses lijdt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie.

In zijn toespraak blikte Haakon terug op een moment dat hij met Mette-Marit in de auto zat. "We waren jong, we waren verliefd. We hadden ons verloofd en zouden in augustus gaan trouwen. We geloofden dat het belangrijk was om de wereld te veranderen. En toen dachten we: wat kunnen we doen?", zei Haakon. "We wilden geld vragen voor een fonds dat naar twee dingen zou gaan: ontwikkelingsprojecten in het buitenland en jongeren in Noorwegen."

"Nu de kroonprinses ernstig ziek is, is het heel fijn en ook een beetje verdrietig, maar mooi om terug te denken aan deze dag, en ik wilde dat ze hier vandaag bij ons had kunnen zijn", aldus de kroonprins. De Noorse regering gaf het koppel als huwelijksgeschenk één kroon per inwoner van Noorwegen voor hun stichting. Haakon en Mette-Marit trouwden op 25 augustus 2001.