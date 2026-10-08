De VPRO-jeugdserie Hein is verkocht aan Canal+ France en Canal+ Afrique. De zenders kochten beide seizoenen en zenden de serie vanaf maart 2027 uit. De deal is gesloten door sales agent SKOOP Media. Hein is een coproductie van VPRO en Juliet at Pupkin, die het nieuws donderdag naar buiten brachten.

De serie gaat over een jongen die de zomer doorbrengt op de begraafplaats waar zijn opa beheerder is. Daar ontdekt Hein dat hij de doden kan zien en met ze kan praten. Sommige geesten vinden geen rust en vragen hem hun onafgehandelde zaken op te lossen. Brandon River Coene speelt het titelpersonage, naast Benja Bruijning, Eva Laurenssen, Bert Luppes en Manoushka Zeegelaar Breeveld.

Met Canal+ krijgt Hein volgens de makers "een groot bereik in Franstalig Europa en Afrika". Betaalzender Canal+ is in Europa actief in onder andere Frankrijk, Zwitserland en Luxemburg en in Afrika in meer dan veertig landen. Het eerste seizoen ging eerder al naar VRT (België) en NRK (Noorwegen).

Het tweede seizoen viel afgelopen weekend in de prijzen op het Nederlands Film Festival. Scenaristen Luuk van Bemmelen en Martijn Hillenius wonnen het Gouden Kalf voor Beste Scenario Dramaserie.