BAKOE (ANP) - Judoka Sanne van Dijke is op de WK judo in Bakoe (Azerbeidzjan) uitgeschakeld in de achtste finales in de klasse tot 70 kilogram. De winnares van het brons vorig jaar op de WK in Boedapest verloor in Bakoe van de Spaanse Ai Tsunoda Roustant.

Van Dijke begon voortvarend aan het toernooi door in de eerste ronde af te rekenen met Celinda Corozo uit Ecuador en daarna de Kroatische Lara Cvjetko te verslaan. Dat was een opsteker, want Cvjetko is de huidige aanvoerster van de wereldranglijst in de klasse tot 70 kilogram. De partij tegen Tsunoda Roustant was close en Van Dijke verloor met een yuko, een klein verschil.

Margit de Voogd, die in dezelfde gewichtsklasse uitkwam, strandde in de eerste ronde. Ze verloor van de Zwitserse Gioia Vetterli.

Tot nog toe heeft de Nederlandse ploeg nog geen eremetaal behaald op de WK in Bakoe. Joanne van Lieshout was er woensdag het dichtst bij in de klasse tot 63 kilogram. Ze verloor de strijd om het brons van de Mongoolse Enkhriilen Lkhagvatogoo.