Belangrijk schilderij van Mondriaan naar veiling in Londen

Bij veilinghuis Christie's in Londen wordt in oktober een zeldzaam werk van Piet Mondriaan geveild. Het is het abstracte schilderij Compositie III uit 1920. Het gaat voor het eerst onder de hamer. Christie's spreekt van een meesterwerk en verwacht dat het tussen de 23 en 35 miljoen euro zal opbrengen.

"Compositie III stamt uit het doorbraakmoment in Mondriaans carrière, waarin hij een nieuwe, radicaal abstracte stijl ontwikkelde die de taal van de moderne kunst diepgaand heeft veranderd", zegt Keith Gill, hoofd van de afdeling moderne kunst van Christie's.

Volgens het veilinghuis is Compositie III het belangrijkste werk van Mondriaan (1872-1944) dat naar een Europese veiling gaat sinds 2009. Toen gingen Compositie met blauw, rood, geel en zwart (1922) en Compositie I (1920) onder de hamer.

In 2022 werd tot nu toe het hoogste bedrag betaald voor een werk van Mondriaan. Compositie nr. II uit 1930 werd op een veiling bij Sotheby's in New York verkocht voor 51 miljoen dollar (49,4 miljoen euro).