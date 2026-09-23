België doet in 2027 mee aan het Eurovisiesongfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep woensdag bekendgemaakt. De VRT had eerder uitstel gevraagd aan de European Broadcasting Union (EBU) voor de beslissing over de Belgische deelname.

De VRT ziet een omslag na "maanden van gesprekken met EBU en met andere omroepen over de rol van het festival", aldus bestuurder Frederik Delaplace in een verklaring aan Belga. "Het werk is zeker niet af, maar de fundamentele vraag stelde zich: trekken we ons terug of blijven we betrokken om de toekomstige waarden van het evenement vorm te geven. We geloven dat we vandaag meer kunnen bijdragen door betrokken te blijven."

In België nemen de Vlaamse VRT en de Franstalige RTBF om en om de leiding in het produceren van de Belgische inzending. Afgelopen jaar besloot de RTBF gewoon mee te doen, waarna in België veel ophef bestond over de deelname.

'Verbinding'

Concreet zijn er volgens Delaplace al "betekenisvolle stappen" gezet in verband met deelnameregels, stem- en jureringsregels, sponsoring en organisatie van het Eurovisiesongfestival. De bestuurder wijst daarbij op "het in ere herstellen van de oorspronkelijke waarden van het Songfestival, zoals verbinding, wederzijds begrip en verlangen naar vrede".

Volgens Belga zijn het VRT-personeel en de vakbonden altijd erg kritisch geweest over de deelname en zijn zij woensdag ingelicht.

Eerder op woensdag maakte de NPO bekend dat Nederland na een jaar afwezigheid weer meedoet aan het songfestival. Nadat de AVROTROS besloot zich weer terug te trekken, heeft de NPO de taak op zich genomen om de Nederlandse inzending te verzorgen. De NOS regelt de verslaggeving, voorbeschouwingen en het commentaar.