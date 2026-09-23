Zanger Michael Kiwanuka getroffen door hersenbloeding

De Britse zanger Michael Kiwanuka heeft een hersenbloeding gehad. Dat gebeurde "een paar maanden geleden", meldt de zanger op Instagram. "Het hersenletsel dat ik heb opgelopen was vrij ernstig, dus er is nog veel revalidatie nodig", aldus de 39-jarige Kiwanuka. "Er ligt een lange, zware weg voor me, maar ik vecht om beter te worden."

In juli annuleerde Kiwanuka meerdere shows in de Verenigde Staten en Europa vanwege gezondheidsproblemen. Hij zou onder meer optreden op de festivals Pukkelpop in België en Sziget in Hongarije. De zanger bevestigt dat de hersenbloeding de reden was dat de optredens waren geannuleerd.

Tegelijkertijd kondigt hij zijn nieuwe album FUDGE aan. De zanger is naar eigen zeggen extra blij met het album vanwege zijn gezondheidsproblemen. Die beperken hem "voorlopig" om nieuwe muziek te maken, deelt hij.

Uitdaging

"Ik weet niet zeker wanneer ik weer op pad kan of hoe dat eruit zou zien", vervolgt Kiwanuka. "Dit is absoluut een van de zwaarste uitdagingen geweest waar ik voor heb gestaan, en ik zal blij zijn als ik dit achter de rug heb wanneer het zover is. Tot die tijd wens ik jullie het allerbeste en ik verheug me erop jullie in de toekomst weer te zien."

Kiwanuka is bekend van nummers als Home Again, Love & Hate en Cold Little Heart. FUDGE is het vijfde studioalbum van de zanger.