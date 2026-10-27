Vermeer ziet 'wel wat beweging' in het belastingplan

DEN HAAG (ANP) - "Wij zien op dit moment wel wat beweging op het belastingplan", zei BBB-fractievoorzitter Henk Vermeer na een gesprek met premier Rob Jetten en financiënminister Eelco Heinen. Hij wil daar inhoudelijk niks over zeggen, maar gaf wel aan dat er geen beweging is op stikstof. Voor zijn partij is het een voorwaarde dat de stikstofplannen worden aangepast om het belastingplan te kunnen steunen.

Vermeer denkt dat de onderhandelingen nu pas echt begonnen zijn. Hij heeft een "wat dubbel gevoel" overgehouden aan het gesprek. "Aan de ene kant zou je sneller resultaat willen, alleen de ervaring leert hier in Den Haag dat onder druk pas alles vloeibaar wordt, en blijkbaar is de druk nog niet hoog genoeg." Vermeer ziet nog altijd heil in de route over rechts.

De BBB komt de komende dagen met een eigen voorstel over stikstof en het belastingplan.