Belinda Meuldijk noemt geboorte kleinzoon 'cadeau'

Belinda Meuldijk is blij met de geboorte van haar eerste kleinkind. Voorafgaand aan de Dutch Songwriters Wall of Fame-ceremonie in Beeld & Geluid in Hilversum noemde ze het "een cadeau".

"Ik heb twee dingen te vieren vandaag", zo verwees de songwriter naar haar introductie in de pas opgerichte Wall of Fame en naar de komst van haar kleinzoon. "Ik heb twee cadeaus gehad. Hartstikke leuk."

Robbert de Nijs, de zoon van Meuldijk en Rob de Nijs, en zijn vrouw Sharon maakten maandag bekend dat ze ouders zijn geworden. Het jongetje heeft de naam Oliver Robert de Nijs gekregen.

Meuldijk is een van de tien tekstschrijvers die worden geëerd in Beeld & Geluid. Zij is de enige vrouw in het rijtje.