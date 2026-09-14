Elton John diep geraakt door overlijden Bob Mackie

Elton John is erg verdrietig door het overlijden van modeontwerper Bob Mackie. De zanger, die in zijn loopbaan vaak creaties van Mackie droeg op het podium, plaatste op Instagram een eerbetoon.

"Elke keer dat ik iets droeg dat door Bob was gemaakt, voelde ik me heel, heel bijzonder. Zijn kostuums waren kunstwerken en hij zal de geschiedenis ingaan als een van de meest legendarische ontwerpers die Hollywood ooit heeft gekend", stelde de zanger. Elton John prees Mackie ook om zijn vakmanschap. "Volgens mij is er bij een outfit van Bob Mackie nooit iets losgeraakt. Zijn kleding was zo prachtig gemaakt. Hij hield van glamour, net als ik, maar bovenal deelden we hetzelfde gevoel voor humor en hadden we ontzettend veel plezier samen."

Zangeres Sabrina Carpenter, die ook vaker ontwerpen van Mackie droeg, stelde op Instagram dat ze "verslagen" was door het nieuws. "Ik voel me gezegend dat ik Bob heb ontmoet. Zijn unieke creaties waren inspirerend en hebben zo veel blijdschap en zelfvertrouwen gebracht."

De Amerikaanse ontwerper Mackie overleed op 87-jarige leeftijd. Mackie was onder meer kostuumontwerper voor Cher en werkte ook voor veel andere sterren.