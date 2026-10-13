Ben Affleck heeft stevige kritiek geuit op de manier waarop filmstudio Warner Bros. omging met het vertrek van regisseur Zack Snyder bij de superheldenfilm Justice League uit 2017. De acteur vindt dat de studio de familietragedie van Snyder als excuus gebruikte om hem te vervangen. Dat zegt Affleck in de podcast Happy Sad Confused.

Snyder verliet de productie nadat zijn dochter door zelfdoding was overleden. Joss Whedon nam de regie over en liet grote delen van de film opnieuw opnemen. Volgens Affleck was de manier waarop dat gebeurde "walgelijk". Hij vindt dat de studio de tragedie als excuus gebruikte. Ook de sfeer tijdens de nieuwe opnames noemt hij bijzonder slecht.

Affleck, die Batman speelde in de film, noemt de productie opnieuw een dieptepunt in zijn carrière. "Ik heb echt gezien hoe je zo'n film niet moet maken", zegt hij over de conflicten tussen de studio en de regisseur. De acteur was naar eigen zeggen blij dat Snyder in 2021 alsnog zijn eigen versie van Justice League kon uitbrengen.