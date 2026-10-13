Jake Paul heeft met een toespraak bij een Republikeinse campagnebijeenkomst opnieuw zijn steun uitgesproken aan de Amerikaanse president Donald Trump. De bokser sprak de menigte in zijn thuisstaat Ohio toe en spoorde die aan om bij de komende tussentijdse verkiezingen op de Republikeinen te stemmen. Paul is in het verleden al vaker bij Trump op bezoek geweest in het Witte Huis.

"Ik weet dat dit een vakbondsstad is. We houden van harde werkers. En we moeten Ohio beschermen. We worden geconfronteerd met het kwaad. We worden geconfronteerd met mensen die bereid zijn alles te doen om te vernietigen", sprak de verloofde van Jutta Leerdam met zijn moeder en Trump aan zijn zijde. "Ze doen niets anders dan praten op Twitter. Maar Twittergebruikers hebben nog nooit een land opgebouwd. Haat heeft nog nooit een land opgebouwd."

Dat laatste statement leidde tot kritiek op sociale media. Mensen wezen hem er snel op dat Paul, voordat hij de overstap maakte naar vechtsporten, carrière had gemaakt als influencer op sociale media. Ze vinden het ironisch dat hij juist socialemediagebruikers nu aanvalt. Ook Trump staat bekend als fervent gebruiker van sociale media, maar dan zijn eigen platform Truth Social.