Ben Affleck is zijn moeder Chris nog meer gaan waarderen nadat zij en haar ex-man Tim binnen drie maanden van elkaar overleden. In de podcast Street You Grew Up On, waar onder andere Hello! Magazine over schrijft, prees de 54-jarige acteur de toewijding en opofferingen van zijn moeder. Volgens Affleck waren hij en zijn broertje Casey het middelpunt van Chris' leven, ondanks dat ze lange dagen maakte als lerares.

Afflecks moeder overleed in juni, zijn vader in april. Daardoor is de Amerikaanse acteur, onder andere bekend van Good Will Hunting, opnieuw gaan nadenken over zijn jeugd. Volgens Affleck drong het nu pas tot hem door dat hij alles wat zijn moeder deed als vanzelfsprekend zag.

Toen ze thuiskwam, deed ze alles, volgens de acteur. "En daar zat ik dan, waarschijnlijk een lastpak, buiten, ik wilde niet naar binnen komen, ik was aan het zeuren, ik was moeilijk in toom te houden, samen met mijn broer."

Met zijn vader Tim ging het ondertussen steeds slechter, vertelde Affleck, omdat zijn alcoholisme onbeheersbaar werd. Chris leed daaronder, vertelt de Amerikaanse acteur. Hij was "zo blij" toen zijn ouders uiteindelijk gingen scheiden. "Ze verdiende geluk en liefde", aldus Affleck over zijn moeder.