ZEIST (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna vier jaar en wijst op een duidelijke verbetering van de stand van zaken in de sector. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi).

De belangrijkste reden voor de productiestijging is een toegenomen vraag. Er was een forse stijging in het aantal orders afgelopen maand, meldt Nevi. Bedrijven moesten ook gebruikmaken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen.

"De Nederlandse industrie profiteert waarschijnlijk vooral van de groeiende vraag naar chipmachines en elektrotechnische onderdelen daarvoor", reageert ABN AMRO-econoom Albert Jan Swart. Toch ziet hij ook de vraag naar andere typen machines herstellen na de zwakke vraag van afgelopen jaren.

Het Nevi-cijfer wordt gezien als belangrijkste graadmeter voor de industriële bedrijvigheid in Nederland. Het onderzoek wordt maandelijks gehouden onder honderden inkoopmanagers.