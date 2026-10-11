Ben Affleck heeft het gevoel dat hij als vader tekortschiet naast zijn ex-vrouw Jennifer Garner. Dat vertelt de acteur in een interview in het programma Sunday TODAY. Affleck grapt dat Garner de lat hoog legt bij de opvoeding van hun drie kinderen.

"Hun moeder is fantastisch en geeft me altijd het gevoel dat ik tekortschiet", zegt de 54-jarige acteur tegen presentator Willie Geist. Affleck vertelt dat hij tegen zijn kinderen zegt dat hij het ongeveer 75 procent zo goed doet als hun moeder. "En zij zeggen dan: misschien 40 procent", lacht de acteur.

Affleck laat ook weten veel respect te hebben voor zijn ex-vrouw, met wie hij in 2015 uit elkaar ging. "Ik ben haar dankbaar. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om wederzijds respect te hebben en goed met die persoon overweg te kunnen."

Garner en Affleck trouwden in 2005. De twee acteurs hebben samen drie kinderen: Violet (20), Fin (17) en Samuel (14).