NEW DELHI (ANP/AFP) - Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van drie leiders van de Kakkerlakkenbeweging (CJP), een protestgroep van jongeren, zo meldt hun advocaat. Onder hen is de oprichter van de beweging, Abhijeet Dipke.

"De rechtbank laat Abhijeet, Saurav (Das) en Ashutosh (Ranka) vrij", schreef advocaat Ratna Singh in een bericht op X. De drie werden eerder aangehouden voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in New Delhi.

Op zaterdag kwamen in de Indiase hoofdstad duizenden jongeren bijeen bij een protest dat gericht was tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi.

Bij de protesten werden volgens de politie 2000 mensen opgepakt. Mogelijk ligt dat aantal veel hoger, meldden Indiase media. Zij spreken van zeker 7000 arrestaties.