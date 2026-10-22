Ben Cramer herstelt van derde hartoperatie: heb weer een toekomst

De operatie van Ben Cramer is geslaagd. De 79-jarige zanger onderging dinsdag voor de derde keer een hartoperatie. "Ik heb weer toekomst gekregen", vertelt hij aan De Telegraaf.

De operatie zou minder zwaar zijn dan de eerdere ingrepen, omdat er dit keer niet in hem gesneden zou worden, zo meende hij. Ondanks de positieve afloop valt het herstel hem echter zwaar. "Toen ik bijna drie uur later uit de narcose bijkwam, voelde ik me ellendig. Ik vroeg me af wat er met me was gebeurd. Ik was wel blij dat de chirurg me vertelde dat de operatie was geslaagd. Hij zei dat mijn hart nu weer functioneert zoals het hoort", verklaart Cramer.

De artiest is opgelucht dat hij nu "weer een toekomst" heeft. "Ik was niet bang, maar hield er wel rekening mee dat de ingreep verkeerd zou aflopen. Deze derde keer was zwaarder dan de eerste twee ingrepen. Het is me erg tegengevallen. Ik denk dat ik ook wel even tijd nodig heb om helemaal weer de oude te worden."

Cramer is naar eigen zeggen nog te emotioneel en uitgeput om zijn familie te zien. "Ik heb Carla, mijn vrouw, en de kinderen gevraagd om me niet op te komen zoeken. Ik denk dat het beter is dat ze me niet zien zoals ik nu ben. Een paar keer per dag bel ik met ze. Appen is me zelfs te zwaar." Hoewel hij misschien een dag langer dan gepland moet herstellen in het ziekenhuis, gaat Cramer ervan uit dat hij in het weekend weer thuis is.