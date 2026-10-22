Documentaire over nalatenschap Jade Kops in de maak

Programmamaker Matthijs Kleyn werkt aan een documentaire over de nalatenschap van Jade Kops. "Samen met haar gezin en de mensen die haar lief zijn, ga ik in een documentaire op zoek naar de sporen die zijn achtergebleven", schrijft hij op Instagram. "Het wordt Jade's eerste film. Over het vermogen om zelfs in de donkerste tijden het licht en de liefde te blijven zien."

In het bericht noemt Kleyn ook zijn eerste ontmoeting met Kops, die eerder dit jaar op 19-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Hij beschrijft haar als "een meisje dat zich op de zwartste pagina van haar leven bevond, maar altijd onvoorstelbaar sterk, lief en geïnteresseerd bleef". Kleyn bezoekt haar ouders en ouderlijk huis naar eigen zeggen nog steeds. "Haar gezin is namelijk minstens zo sterk als zij was", deelt hij onder een reeks foto's die bij het graf van Kops zijn gemaakt.

Kops leed enkele jaren aan een zeldzame vorm van kanker en deelde haar leven met de ziekte al die tijd via sociale media. Ook schreef ze er een boek over. Ze overleed op 24 april.