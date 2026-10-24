Ben Cramer weer thuis na derde hartoperatie

Ben Cramer is weer thuis na zijn opname in het ziekenhuis. Dat laat de 79-jarige zanger weten aan het ANP. Cramer onderging dinsdag voor de derde keer een hartoperatie.

De zanger laat weten dat hij blij is dat de operatie is geslaagd. "Ik heb alleen veel pijn in mijn rug. Ik denk doordat ik ruim 3,5 uur op de operatiekamer heb gelegen. Dus dat komt wel weer goed, hoop ik", aldus de zanger.

Cramer vertelde in De Telegraaf dat hij al langere tijd kampte met kortademigheid en een verminderd uithoudingsvermogen. Na onderzoek bleek dat zijn hart de oorzaak was. Het was aanvankelijk onzeker of de zanger vanwege zijn leeftijd en eerdere hartoperaties nog een keer geopereerd kon worden.