Turnster Visser vijfde in WK-brugfinale, Nemour prolongeert titel

ROTTERDAM (ANP) - Turnster Naomi Visser (25) is in de brugfinale bij de WK in Rotterdam buiten de medailles geëindigd. Visser kwam na een gedegen oefening tot 14,366 punten, goed voor de vijfde plaats. Dat is haar beste brugresultaat ooit op een WK.

Het goud was voor olympisch brugkampioene Kaylia Nemour uit Algerije, die daarmee haar wereldtitel prolongeerde. Nemour turnde 15,333 punten bij elkaar. Daarmee hield ze Helen Kevric uit Duitsland (14,833) en de Amerikaanse Skye Blakely (14,600) achter zich.

Voor Visser was het haar vierde WK-brugfinale. In 2025, 2023 en 2022 stond ze ook al in de finale bij de wereldtitelstrijd.

Visser was in Rotterdam de enige Nederlander die een toestelfinale wist te bereiken.