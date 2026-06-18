Ben Stiller maakt documentaireserie over New York Knicks

Ben Stiller maakt een documentaire over de New York Knicks. De Amerikaanse acteur kondigde het nieuws aan in de podcast Roommates. "Ik ben ontzettend blij om aan te kondigen dat we samen met A24 een documentaire over de New York Knicks maken voor HBO", zei Stiller, die zelf groot fan is van de club.

Regisseur Stiller geeft aan dat hij volledige medewerking had van de NBA en Madison Square Garden, waar het basketbalteam alle thuiswedstrijden speelt. De meerdelige serie belooft "de volledige ontwikkeling van de club te volgen, van de jaren 90 tot de onwaarschijnlijke, recordbrekende reeks die New York eindelijk weer een kampioenschap opleverde".

Stiller vertelde in de podcast dat de opnames voor de serie vlak voor de play-off van het afgelopen seizoen zijn begonnen en dat de productie waarschijnlijk het komende jaar doorgaat. "We zullen volgend seizoen waarschijnlijk wat meer schieten", voegde hij toe. Afgelopen weekend werden de basketballers van de Knicks voor het eerst in 53 jaar kampioen van de NBA.