Benny Blanco vaart over Atlantische Oceaan vanwege vliegangst

Producer Benny Blanco heeft een video gedeeld waarin hij op een boot zit die over de Atlantische Oceaan vaart. Blanco reist per boot naar het Verenigd Koninkrijk, waar zijn vrouw Selena Gomez verblijft, omdat hij bang is om te vliegen, deelt hij. "Wat we wel niet doen voor de liefde", schrijft de producer bij de video op TikTok.

Gomez is in het VK voor de opnames van het zesde seizoen van de serie Only Murders in the Building. Op 22 juli viert ze haar 34e verjaardag.

Blanco en Gomez zijn samen sinds 2023. In 2025 trouwde het stel.