Vitesse: vonnis Hoge Raad geeft extra rust na roerige periode

ARNHEM (ANP) - Vitesse is blij met de juridische zege die de club heeft behaald in de slepende kwestie over de proflicentie van de club. De Hoge Raad verwierp vrijdag in cassatie het beroep van de KNVB en oordeelde daarmee dat het gerechtshof in september 2025 een juiste beslissing nam om de licentie van Vitesse niet in te trekken.

"Na het belangrijke signaal van de advocaat-generaal op 1 mei is de uitspraak van de Hoge Raad een mooie bevestiging," zegt voorzitter van de raad van commissarissen Claudia Lap op de clubsite. "Deze uitspraak brengt weer extra rust na een roerige periode voor de club. Daarmee blijkt ook dat de koers die de club is ingeslagen de juiste is."

De club is "achter de schermen" intensief aan het bouwen aan de verdere toekomst van de organisatie, vervolgt Lap. "Op korte termijn richt de club zich op het samenstellen van een volwaardige selectie voor het komende seizoen. Daarnaast werken we aan financiële en organisatorische stabiliteit als basis voor een duurzame toekomst van onze club."

Fans

Vitesse spreekt zijn waardering uit voor de fans van de club. "De trouwe steun van onze supporters is in deze periode van onschatbare waarde geweest. Daarvoor willen wij iedereen hartelijk bedanken. We hopen ook in de komende seizoenen te mogen rekenen op dezelfde onvoorwaardelijke steun," aldus Lap.

Vitesse kan het inmiddels vuistdikke licentiedossier nog niet sluiten, want de bodemprocedure over het KNVB-besluit om Vitesse de proflicentie af te nemen, loopt nog. De bond gaf Vitesse in mei van dit jaar wel de zekerheid dat de club komend seizoen mag uitkomen in de eerste divisie. Ook nam Vitesse een hindernis weg door in mei de overdracht van de aandelen aan de groep Arnhemse ondernemers, die verenigd zijn in Sterkhouders Vitesse Arnhem, te voltooien.