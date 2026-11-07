Benson Boone heeft vrijdag in Brisbane opgetreden met Kenzie Riddle, een 13-jarige fan die voor de tweede keer strijdt tegen kanker. "Het is vandaag haar verjaardag en haar verjaardagswens was om op het podium te komen en 'Beautiful Things' te zingen", zei de Amerikaanse zanger tegen het publiek. Volgens de Australische nieuwssite The Music waren er ongeveer 10.000 mensen in de arena.

Riddle, die momenteel chemotherapie ondergaat, vertelde dat ze Benson Boone bewondert om zijn energieke stijl en gedrevenheid. "Hij is een beetje gek en ik vind dat geweldig", zei ze.

Het optreden van de 24-jarige Benson Boone in het Brisbane Entertainment Centre vormde de aftrap van het Australische deel van zijn Wanted Man-tournee. Ook zaterdag en zondag staat hij met een show in Brisbane. Daarna volgen concerten in Melbourne en Sydney.