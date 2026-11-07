Bruce Springsteen was vrijdagavond (lokale tijd) getuige van een vrij bijzondere score tijdens de basketbalwedstrijd tussen de Portland Trail Blazers en de Los Angeles Lakers in de Amerikaanse topcompetitie NBA. De rocker zag hoe Luka Dončić van de Lakers vlak voor het einde van het tweede kwart diep vanaf eigen helft de bal in de basket wierp.

Met nog een paar tellen op de klok gooide de Sloveense basketballer halverwege zijn eigen helft de bal door de ring, waardoor de voorsprong van de bezoekers bij de rust werd teruggebracht tot 60-53. Het schot kon rekenen op een daverend applaus van het publiek en ook de 77-jarige Springsteen werd breedlachend door de tv-camera's vastgelegd. "The Boss vond dat geweldig!", riep de commentator van dienst na de score van Dončić.

De driepunter was onderdeel van een uiteindelijke score van 53 punten van Dončić, waarmee hij zijn team aan een overwinning van 124-118 op de Trail Blazers hielp.