Benson Boone heeft zijn optreden van zondag in de stad Spokane in Washington moeten verplaatsen. Het besluit is genomen met het oog op natuurbranden in de regio, liet de artiest via Instagram weten.

"Er zijn veel natuurbranden en rook in het gebied, honderden mensen zitten zonder stroom en kunnen de show niet halen", schrijft Boone in een bericht aan zijn fans. Hij laat weten dat zijn optreden op 6 september wordt ingehaald. "Excuses voor het ongemak, ik hoop dat iedereen in Spokane veilig blijft."

Spokane ligt in het oosten van de staat Washington. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen en al duizenden inwoners moesten worden geëvacueerd vanwege de snel om zich heen grijpende natuurbrand.