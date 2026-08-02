Kylie Minogue heeft op Instagram iedereen bij Club Confessions tijdens de World Pride in Amsterdam bedankt. De 58-jarige ster gaf een onverwacht optreden tijdens de set van Madonna tijdens het World Pride Music Festival in de AFAS Live.

Op sociale media deelt de Can't Get You Out of My Head-zangeres een compilatie van haar verrassingsoptreden. Tijdens de ongeveer een halfuur durende show van Madonna kwam de Australische Minogue plots het podium op voor onder meer het nummer Love Sensation, een nummer van Madonna's nieuwe album CONFESSIONS II. Minogue vergezelde Madonna voor de rest van de set.

De Nederlandse Envy Peru was aanwezig bij het optreden en deelde op sociale media haar ongeloof en bewondering over de komst van de twee zangeressen. "Ik kom nooit meer over dit iconische moment heen dat we hebben meegemaakt!!" reageerde ze op de video van Minogue.

Andere optredens tijdens de festivalnacht van zaterdag waren onder meer van Bebe Rexha en dj Honey Dijon. Bebe Rexha, die haar grote hits I'm Good (Blue) en New Religion ten gehore bracht, bleef voor het optreden van Madonna hangen in de zaal. Op Instagram plaatste ze een video waarop ze vol ongeloof kijkt naar de twee zangeressen bij elkaar en enthousiast meedanst tijdens Love Sensation. Honey Dijon mocht na Madonna en Minogue plaatsnemen op het podium. Ze bedankte de Amerikaanse zangeres voor het optreden. "Je bent een uit duizenden!", schreef ze bij een foto van de superster.