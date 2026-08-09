Benson Boone heeft zaterdag zijn concert in Sacramento op het laatste moment afgezegd. De 24-jarige Amerikaanse artiest, bekend van de nummers Beautiful Things en In The Stars, had problemen met zijn stem. Een paar uur voordat hij moest optreden in het Golden 1 Center in de hoofdstad van Californië, liet hij via Instagram weten dat het concert niet doorging.

Boone zegt zelf ook teleurgesteld te zijn. Hij heeft zijn fans beloofd dat het concert op een ander moment zal worden ingehaald. "We gaan ermee aan de slag en ik geef zo snel mogelijk een update", schrijft hij op Instagram. "Ik zie jullie snel."

De Amerikaan is bezig met zijn Wanted Man-tour door de Verenigde Staten. Boone trad vrijdag op in San Jose, maandag en dinsdag staat hij in Los Angeles. Het is nog niet bekend of die optredens wel doorgaan.