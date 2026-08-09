ROTTERDAM (ANP) - Givairo Read haalde opgelucht adem na de 1-0-overwinning van Feyenoord bij Sparta. "We hadden heel veel kansen die we niet afmaakten. Op het einde was het daarom nog zwaar. Maar we hebben het overleefd", zei de rechtsback van Feyenoord na afloop tegen ESPN.

Read begon in het basiselftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij stond de afgelopen weken in de belangstelling van verschillende buitenlandse clubs. Read blijft vooralsnog in Rotterdam. "Het is goed dat we met een zege zijn begonnen. We moeten vaker scoren. Daar gaan we aan werken dit seizoen", aldus de verdediger.