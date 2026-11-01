Bente heeft door Beste Zangers een nieuwe fanbase opgebouwd. In gesprek met het ANP vertelt de zangeres dat haar hardcore-fans best moesten wennen aan de nieuwe aanwas. "Zij zingen, gillen en dansen keihard mee, maar dat zie ik Johan van 40 ergens achterin de zaal toch niet snel doen", bekent ze.

"Ik deed mee op het punt dat mijn carrière al heel goed ging; ik verkocht mijn zalen uit en had al veel lieve mensen die mijn muziek luisterden, maar door Beste Zangers is dat echt dwars door het plafond gegaan", blikt ze precies een jaar na de uitzendingen terug. Met het nummer Kan Je Me Zien bereikte Bente Fokkens, zoals ze voluit heet, de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten en ook andere nummers uit het programma werden miljoenen keren gestreamd op Spotify.

"Vroeger was mijn zaal echt 20 procent mensen tussen de dertig en de zestig. Nu is het aandeel jonge mensen en volwassenen redelijk gelijk", merkt de zangeres na haar veelbesproken deelname. "Ik merkte wel dat mijn fans, dan heb ik het over de mensen die gewoon al jaren vooraan staan, even moesten wennen aan het bredere publiek. Door Beste Zangers kwam er toch meer een luisterend publiek in plaats van een heel participerend." Uiteindelijk heeft het gemengde publiek volgens de zangeres enkel een positief effect. "Het is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn."

'Doodongelukkig'

Vrijdag verschijnt het eerste album van de zangeres sinds de nieuw verworven bekendheid na het programma, genaamd DWARS. "In het begin was ik heel erg bezig met wat dit bredere publiek van mij zou willen horen. Maar ik werd op een gegeven moment eigenlijk doodongelukkig van een studio inlopen met het gevoel van 'rekening houden met'. Toen sloeg ik eigenlijk helemaal dicht, dus ik ben daar echt mee gestopt."

"Daarom is het proces ook wel echt lang geweest", gaat de 26-jarige zangeres verder. Uiteindelijk stond het album met veertien tracks erop na zestig demo's en tweeënhalf jaar hard werken. "Ik heb liedjes geschreven die voor mij goed voelen en alle kanten op schieten. Ik denk niet dat je dit album in een genre kan vatten."