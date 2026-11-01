Jim Bakkum denkt tijdens het muzikale evenement Nationale lichtjesavond aan zijn opa's en oma's, maar houdt ook kinderen in zijn gedachten. De zanger is een van de artiesten die zondagavond optreedt bij het evenement, dat in het teken staat van het herdenken van een verloren dierbare.

"Ik denk aan mijn opa's en oma's. Dat is eigenlijk wel de basis. Maar iets wat me altijd erg diep raakt is het verlies van een kind", vertelt de zanger in gesprek met het ANP. Bakkum is ambassadeur van Metakids, een organisatie die zich inzet voor kinderen met een metabole ziekte. Verschillende ontmoetingen met kinderen die aan metabole ziektes lijden, hebben veel indruk gemaakt op de zanger. "Die zitten allemaal in mijn hoofd en in mijn hart."

Tijdens het evenement met zangeres Karsu als presentator staat het verhaal van Job centraal. Dat Bijbelverhaal gaat over een man die alles verliest en op zoek gaat naar houvast en betekenis. Tijdens de eerste editie van Nationale lichtjesavond, die zondagavond wordt uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO 1, zijn er ook optredens van bekende artiesten als Roxeanne Hazes, Nick Schilder, Diggy Dex en Zoë Livay.

Duet

Bakkum zingt onder meer een duet met Hazes. Daarnaast voert hij een gearrangeerde versie op van Liefde van Later van Herman van Veen, "een prachtig liedje", aldus de zanger. "Het gaat volgens mij niet per se over verlies. Maar vaak kunnen nummers een bepaalde betekenis hebben voor mensen, zonder dat het over dat specifieke onderwerp hoeft te gaan", vervolgt Bakkum. "Liefde van Later is een liedje dat bij veel mensen iets oproept en dat veel mensen raakt. Waardoor het ook steun biedt op een bepaalde manier."

Bakkum denkt dat het fijn is om op een dergelijke avond samen stil te staan. Hij maakt daarbij een vergelijking met The Passion. "Je ziet al wat voor emotie dat bij mensen teweegbrengt. En dat gaat dan nog gewoon over het Paasverhaal." Volgens Bakkum maakt het niet uit of mensen geloven in "het Bijbelse" of niet. "Je haalt steun uit bepaalde verhalen. Uit liedjes. En ik denk daarom dat het heel belangrijk is dat zo'n avond er is."