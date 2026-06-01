Bente Fokkens heeft maandagavond in de talkshow van Eva Jinek een platina plaat gekregen voor haar nummer Kan je me zien. Het nummer, dat Bente vorig jaar uitbracht voor het programma Beste Zangers, is inmiddels meer dan 20 miljoen keer gestreamd.

Bente vertelde in de uitzending dat het goed met haar gaat, maar dat er het afgelopen jaar veel op haar is afgekomen. "Het was heel spannend", zei de zangeres. Volgens haar begint het succes van het nummer nu pas echt door te dringen. De artiest gaf aan dat zij zich in de afgelopen periode soms ook onzeker en bang heeft gevoeld, maar dat zij inmiddels vooral veel zin heeft in wat komen gaat.

Naast de uitreiking van de platina plaat trad Bente in de uitzending op met haar nieuwe single 3, 2, 1.