De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben maandag samen met prins Albert en prinses Charlène de Koninklijke Botanische Tuin van Madrid bezocht. In de tuin opende het gezelschap een tentoonstelling ter ere van 150 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Monaco en Spanje.

Eerder op de dag bezocht Albert het Zarzuela-paleis, waar hij een ontmoeting had met koning Felipe. Later ging de Monegaskische vorst op audiëntie bij de Spaanse premier Pedro Sánchez.

Koningin Letizia en prinses Charlène voegden zich dus pas in de avond bij hun echtgenoten. Het is de eerste keer dat Charlène met prins Albert meereist voor een officieel bezoek aan Spanje.