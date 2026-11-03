Zangeres Bente zat er in de week voor haar optreden op Pinkpop helemaal doorheen. Dat vertelt ze in de podcast Guncle van Robbert Rodenburg. "Ik kon alleen maar huilen", aldus de zangeres.

Rodenburg vroeg Bente hoe ze het afgelopen jaar, waarin ze veel hoogtepunten beleefde, had ervaren en of ze inmiddels stond waar ze wilde staan. "De week voor Pinkpop lag ik er helemaal af. Ik kon alleen maar huilen. Gelukkig steunde mijn lieve vriendje mij", vertelde ze.

De zangeres vertelt ook dat ze erg perfectionistisch kan zijn en vaak zenuwachtig is voor optredens en interviews. Dat helpt haar in haar carrière, maar zit haar soms ook in de weg. "Het zorgt ervoor dat ik ben waar ik nu ben, maar het bepaalt soms ook mijn dag", aldus Bente.

Deze week verschijnt haar nieuwe album DWARS, waaraan ze tweeënhalf jaar heeft gewerkt.