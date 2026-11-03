Suzan & Freek hebben drie extra shows in de Ziggo Dome aangekondigd op 21, 22 en 23 mei 2027. "Vanwege jullie enthousiasme in de presale zijn er 3 extra shows bijgekomen in de Ziggo Dome", meldt het zangduo dinsdag op Instagram.

Eerder op de dag maakte het stel bekend met drie concerten terug te keren naar de Amsterdamse concertzaal. Die optredens zijn uitverkocht. Er zijn nog wel kaarten beschikbaar voor de show op 3 april in de AFAS Dome in Antwerpen.

Suzan & Freek zouden vorig jaar zes shows geven in de Ziggo Dome, waarvan de laatste drie werden geannuleerd omdat bleek dat Freek ongeneeslijk ziek is. Eerder dit jaar stond het duo met een concertreeks in het GelreDome in Arnhem.