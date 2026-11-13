Bente heeft met haar nieuwe album DWARS direct de koppositie van de Album Top 100 veroverd. Het derde studioalbum van de 26-jarige zangeres verscheen vorige week vrijdag en staat een week later bovenaan de hitlijst. Dat meldt samensteller GfK.

Voor DWARS werkte Bente samen met onder anderen Karsu, Paskal Jakobsen van BLØF en Joep Beving. De Britse muzikant Steven Wilson volgt op de tweede plaats met Requiem for a Village, dat eveneens vorige week verscheen. Qlas behoudt met Qlassiek de derde positie.

Isabèl Usher maakt deze week een daling in de albumlijst. Haar album Meisje Van Het Noorden zakt van de tweede naar de zesde plaats. Olivia Rodrigo klimt daarentegen vier plekken omhoog en staat met haar album op de vierde plaats.

Album Top 100 week 46

1. (-) Bente - DWARS

2. (-) Steven Wilson - Requiem for a Village

3. (3) Qlas - Qlassiek

4. (8) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

5. (7) SIENNA SPIRO - Visitor

6. (2) Isabèl Usher - Meisje Van Het Noorden

7. (6) Fontaines D.C. - Dopamine Chamber

8. (4) Michael Jackson - Thriller

9. (10) Olivia Dean - The Art of Loving

10. (11) Fleetwood Mac - Rumours