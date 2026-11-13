De kerstnummers winnen terrein in de Single Top 100. Last Christmas van WHAM! stijgt 31 plaatsen naar nummer 20 en All I Want for Christmas stijgt 29 plaatsen naar nummer 38. Het nieuwe kerstnummer van Olivia Rodrigo, Take Me Home (4 Christmas), komt de lijst binnen op de 45e plaats.
De afgelopen jaren bereikte Last Christmas de toppositie in de lijst, boven All I Want for Christmas. Daarnaast zijn verschillende nummers in de lijst teruggekeerd die vaak in de NPO Radio 2 Top 2000 te horen zijn, waaronder Just Give Me a Reason van P!NK en Nate Ruess, Iris van The Goo Goo Dolls en Oceaan van Racoon.
Het nieuwe nummer van Suzan & Freek, Pijnstiller, stijgt naar plaats 8. Vrijdag kwam hun gelijknamige album uit. Op Instagram schreef het stel dat het album voelt als "een dagboek".
Single Top 100 week 46
(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)
1. (1) Jamie Miller - Babydoll
2. (2) Isabèl Usher feat. Kraantje Pappie - Spijt Komt Later
3. (3) Tate McRae - Housewife
4. (5) Qlas, Antoon & Boef - 100 Tranen
5. (4) Ronnie Flex & ADF Samski - Schijn Je Licht Op Mij
6. (7) Ashe - Stop The Wedding!
7. (6) DJ Goja feat. Jason Derulo & Melody - Mi Chico
8. (9) Suzan & Freek - Pijnstiller
9. (10) SIENNA SPIRO - Great Expectation
10. (11) Ella Langley - Choosin' Texas