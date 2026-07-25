Berichten over abortus getoond in moordzaak rond D4vd

In de strafzaak tegen de 21-jarige zanger D4vd zijn sms-berichten getoond waaruit blijkt dat het 14-jarige slachtoffer Celeste Rivas Hernandez voor haar dood een abortus had ondergaan. De berichten werden vrijdag vertoond in de rechtbank in Los Angeles, melden Amerikaanse media. De zanger, wiens echte naam David Burke is, wordt verdacht van moord en seksueel misbruik.

In de sms'jes tussen het slachtoffer en de zanger schrijft Hernandez dat zij haar zwangerschap had afgebroken omdat de twee niet voor een kind konden zorgen. De berichten werden verstuurd in juni 2024. De zanger was op dat moment 19 jaar oud en Hernandez 13.

Enkele maanden later stuurde Hernandez hem berichten waarin ze benadrukte spijt te hebben van de abortus. Volgens de aanklagers dreigde de tiener te onthullen dat de rapper zich schuldig had gemaakt aan misbruik. "Ze raakte extreem overstuur en dreigde schadelijke informatie over haar relatie met de verdachte openbaar te maken om zijn carrière te ruïneren en zijn leven te verwoesten", vermeldt het OM in rechtbankdocumenten.

Foto's

Op de telefoon van de tiener werden berichten gevonden die teruggingen tot augustus 2022. Volgens aanklagers en rechercheur Corey Farell van de politie van Los Angeles stonden op het apparaat ook foto's van Hernandez die waren genomen tijdens het vermeende seksuele misbruik.

Tijdens de meerdaagse hoorzitting proberen aanklagers aan te tonen dat er voldoende bewijs is om Burke te vervolgen voor de moord op en het seksueel misbruik van het slachtoffer. De zwaar ontbonden resten van het meisje werden in september 2025 aangetroffen in de kofferbak van zijn Tesla. Burke pleitte eerder dit jaar onschuldig te zijn.